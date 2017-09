V Bergnu se obeta eno najbolj zanimivih kolesarskih SP v zadnjih letih

Bergen, 16. septembra - Sredi Bergna so danes uradno odprli svetovno kolesarsko prvenstvo, že dopoldan pa so progo preizkusili nekateri slovenski tekmovalci, pasti so si pozorno ogledali tudi selektorji vseh kategorij. Proga se je izkazala za precej zahtevno in v prihodnjih dneh se obetajo kolesarski spektakli.