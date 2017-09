Vreme jo je zagodlo drugoligašem, Kalcer z zmago tik pod vrh

Ljubljana, 16. septembra - Nogometašem v 2. slovenski nogometni ligi jo je danes malce zagodlo vreme. Zaradi razmočenega igrišča so bile odpovedane tekme 7. kroga med Roltekom Dobom in Bravom, Farmtechom Veržejem in Zarico ter Ilirijo 1911 in Dravo. Se je pa s peto zmago sezone tik pod vrh lestvice zavihtel Kalcer Radomlje, ki je s 3:2 zmagal v Rogaški Slatini.