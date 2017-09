Na Prešernovem trgu srečanje slovenskih pripadnikov misije ZN na Sinaju

Ljubljana, 16. septembra - Pred Prešernovim spomenikom so se danes srečali nekdanji slovenski pripadniki mirovne operacije ZN na Sinaju. Letos namreč mineva dobrih 60 let od prihoda prvega kontingenta mirovne misije na Sinaj in 50 let od odhoda zadnjega kontingenta. T. i. Sinajce, ki so prišli z vseh koncev države, je nagovorila tudi obrambna ministrica Andreja Katič.