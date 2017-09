Statistika tekem Slovenije in Srbije obeta izreden finale

Ljubljana, 16. septembra - Statistika tekem na letošnjem evropskem prvenstvu in pretekli obračuni Slovenije in Srbije obetajo izredno zanimiv finale. Ne glede na večje srbske košarkarske uspehe imata ekipi v svoji zgodovini namreč izenačen izkupiček medsebojnih dvoboje - 9:9, Srbi pa so lani dobili oba medsebojna dvoboja.