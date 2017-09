Judoistka Apotekarjeva do naslova mladinske evropske prvakinje

Maribor, 16. septembra - Drugi dan evropskega mladinskega prvenstva za judoiste v Mariboru je bil za slovensko izbrano vrsto precej bolj uspešen kot prvi, ko so vsi borci klonili v uvodnih borbah. Tokrat je najvišje posegla Klara Apotekar med borkami do 78 kilogramov in osvojila naslov prvakinje.