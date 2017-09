Ljubljana, 16. septembra - Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu bo 25. in 26. septembra v Kidričevem in Mariboru igrala prijateljski tekmi z Nemčijo. To bo prva akcija v novem ciklu priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 30. januarjem in 10. februarjem prihodnje leto gostila Slovenija.