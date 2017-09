Varšava, 16. septembra - Spodnji dom poljskega parlamenta je v petek potrdil povišanje izdatkov za obrambo. Do leta 2020 naj bi Poljska za to področje namenila 2,1 odstotka BDP, do leta 2030 pa delež še povišala na 2,5 odstotka. Poljska je sicer že sedaj med članicami Nata, ki za obrambo prispevajo največ.