Berlin, 16. septembra - Krščanski demokrati (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel so slavili na otroških volitvah, ki so v Nemčiji potekale v petek. Krščanski uniji, v kateri so poleg CDU še krščanski socialisti (CSU), se sicer zmaga obeta tudi na parlamentarnih volitvah prihodnjo nedeljo.