Los Angeles, 16. septembra - V losangeleški bolnišnici je v petek, star 91 let, umrl ameriški igralec Harry Dean Stanton. Slovel je po svoji nenavadni pojavi, v šestih desetletjih kariere pa je nastopil v več kot 150 filmih in televizijskih produkcijah. Med drugim v Osmem potniku, Zeleni milji in Maščevalcih, najbolj znan pa je po glavni vlogi v filmu ceste Pariz, Teksas.