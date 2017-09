V St. Louisu po oprostitvi policista, obtoženega umora, izbruhnili protesti

St. Louis, 16. septembra - V ameriškem mestu St. Louis so v petek izbruhnili protesti, potem ko je sodišče nekdanjega policista oprostilo umora temnopoltega moškega. Policisti so protestnike, med katerimi so nekateri v policijo metali steklenice in smeti, razgnali s solzivcem. Več ljudi so tudi aretirali.