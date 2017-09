Delo: V iskanju ekipnega duha (16. 9.)

Ljubljana, 16. septembra - Redko se zgodi, da toliko akterjev nekega dogajanja pri nas v en glas govori enako zgodbo, in prav to se je pripetilo v primeru zamenjave vodstva Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Gospodarstveniki si želijo svežega vetra, drugačen pristop, predvsem pa več dialoga in sodelovanja s socialnimi partnerji, v Delu piše Maja Grgič.