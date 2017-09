Newyorške borze sklenile enotno

New York, 15. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po poročanju AFP investitorjev niso vznemirili niti šibki podatki ameriškega gospodarstva, niti izstrelitev severnokorejske rakete. Indeks Dow Jones je tako že četrtič zapored dosegel rekordno vrednost, medtem ko sta nove rekorde dosegla tudi indeksa Nasdaq in S&P 500.