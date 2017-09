Danes v Strunjanu srečanje družin otrok z rakom

Strunjan, 16. septembra - Na dvorišču bivšega frančiškanskega samostana v Strunjanu se bodo danes srečale družine otrok z rakom, so sporočili iz Društva staršev otrok z rakom Jonatan Prijatelj, ki obljubljajo dan prijetnega druženja in dobre volje. Zabavali se bodo z glasbo, srečelovom in čarovnikom, manjkali pa ne bodo niti motoristi, ki bodo zbrane popeljali ob obali.