Ljubljana, 15. septembra - Najboljše štiri ekipe letošnje izvedbe Davisovega pokala so začele polfinalne dvoboje v svetovni skupini. Po prvem dnevu je na obeh prizoriščih neodločeno, v Lillu je izid 1:1 med Francijo in Srbijo, v Bruslju pa med Belgijo in Avstralijo.