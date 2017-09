Industrijska proizvodnja v ZDA avgusta navzdol

Washington, 15. septembra - Obseg ameriške industrijske proizvodnje se je avgusta v primerjavi z julijem skrčil za 0,9 odstotka, centralna banka Federal Reserve pa poroča, da je to v največji meri posledica orkana Harvey, ki je konec avgusta prizadel Teksas ter Louisiano in tamkajšnjo rafinerijsko, plastično in kemično industrijo.