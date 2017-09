UE Celje danes izdala skoraj 300 potnih listov

Celje, 15. septembra - Košarkarski navijači, ki so danes hiteli z vseh koncev Slovenije v Celje, so na Upravno enoto (UE) Celje podali 335 zahtev za prednostno izdelavo potnih listov. Do 17.30 je celjski Cetis na UE Celje poslal 291 potnih listov, 44 potnih listov pa bo dostavljenih okrog 19. ure, so za STA pojasnili na UE Celje.