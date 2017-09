Bruselj z majhnimi koraki za bolj demokratično EU

Bruselj, 15. septembra - Evropska komisija je danes predstavila predloge za bolj demokratično EU, ki jih je v govoru o stanju unije napovedal predsednik Jean-Claude Juncker. Predlaga reformo državljanske pobude in financiranja evropskih političnih strank. To resda ni eksplozija demokracije, so pa pomembni majhni koraki, je poudaril prvi podpredsednik Frans Timmermans.