Mok potrdil 28 športov za Pariz 2024, dvigalci uteži z opozorilom

Lima, 15. septembra - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na zasedanju v Limi danes potrdil okviren načrt športnih panog za olimpijske igre v Parizu 2024. Na njem je 28 panog, ki so že bile v programu iger v Riu 2016 in bodo v Tokiu 2020. Opozorilo pa so prejeli v mednarodni zvezi za dviganje uteži, kjer morajo do decembra poskrbeti za poročilo o dopinškem nadzoru.