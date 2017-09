Cerar: Prizadevanja Primorcev zgled za Slovenijo prihodnosti

Ljubljana, 15. septembra - Prizadevanja Primorcev so še danes zgled za Slovenijo prihodnosti, saj je za takšno Slovenijo, Slovenijo, kot si jo vsi želimo, pomembno, da smo pogumni, enotni, je v poslanici ob zapisal premier Miro Cerar. Pomembno pa je tudi, da "imamo na naši poti pravo vizijo, da stopamo v prihodnost mirno in stabilno, v dialogu in medsebojnem spoštovanju".