Istanbul, 15. septembra - Košarkarji Srbije so drugi finalisti evropskega prvenstva 2017. V današnjem drugem polfinalu v Istanbulu so premagali Rusijo s 87:79 (25:20, 48:34, 66:57) in si zagotovili nedeljski boj za zlato medaljo s Slovenijo. Slovenija je že v četrtek premagala Španijo z 92:72.