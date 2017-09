Zimonjić ostal tudi brez Tipsarevića

Beograd, 15. septembra - Novak Đoković, Viktor Troicki ter Janko Tipsarević so zaradi poškodb odpovedali letošnje sodelovanje s srbsko teniško reprezentanco v Davisovem pokalu. Kapetan ekipe Nenad Zimonjić je bil prisiljen vpoklicati nižje rangirane igralce. V ekipi so Dušan Lajović in Laslo Đere, za lopar bo poprijel tudi Zimonjić v dvojicah s Filipom Krajčinovićem.