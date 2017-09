Goran Dragić: Briga me za MVP, samo da dvignem pokal

Istanbul, 15. septembra - Le redki slovenski košarkarji so šli po zgodovinski polfinalni zmagi v posteljo pred zoro. Kapetan Goran Dragić je danes stopil pred novinarje in zbral prve misli. Ob evforiji, ki vlada v Sloveniji, počasi dojema, kaj je naredila reprezentanca. Samozavestno poudarja: "Gremo po zlato in upam, da nas bo v Sloveniji pozdravilo čim več ljudi."