Največ so za odnose z javnostmi lani porabili v Ljubljani

Ljubljana, 16. septembra - Za odnose z javnostmi je lani največ, 676.000 evrov, ljubljanska mestna občina (Mol). To je skoraj petina celotnega zneska, ki so ga za ta namen porabile slovenske občine. Občine so v povprečju za odnose z javnostmi porabile 15.000 evrov oz. 2,26 evra na prebivalca, ugotavljajo avtorji projekta Zlatega kamna.