Danes čistilna akcija Očistimo Muro

Murska Sobota, 16. septembra - V reki Muri in ob njej bo danes potekala čistilna akcija Očistimo reke v okviru akcije Razmišljaj Eko logično. Med 13. in 16. uro bodo udeleženci akcije čistili Muro od Petanjcev do Kroga. Organizatorji vabijo, da se jim pridruži čim več ljudi, ob dežju pa bodo akcijo preložili.