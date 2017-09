Galerija P74 se predstavlja na Dunaju in v New Yorku

New York, 18. septembra - Galerija P74 se bo te dni predstavila na dveh pomembnih mednarodnih umetniških sejmih. Na dunajskem viennacontemporary bodo na ogled popartistična slikarska dela Milene Usenik, poprej že predstavljena v Baslu in Madridu, ter kolaži in fotografije Tadeja Pogačarja, na newyorškem sejmu knjig umetnika pa bodo predstavljene aktualne izdaje galerije.