V parku Tivoli danes pohod 10.000 korakov zame in zate

Ljubljana, 16. septembra - V ljubljanskem parku Tivoli bo danes potekal dobrodelni pohod 10.000 korakov zame in zate, ki ga drugo leto zapored pripravlja podjetje Amway. Letošnji namen pohoda je pomagati Inštitutu za avtizem in sorodne motnje za financiranje in uspešno dokončanje projekta Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine - Zora.