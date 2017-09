Pariz, 16. septembra - Mineva 40 let od smrti operne dive Marie Callas. Ameriška operna pevka grškega rodu je zaradi svoje izjemne izrazne moči, pevske tehnike ter glasovne in interpretativne raznovrstnosti veljala za največjo operno pevko 20. stoletja. Najbolj cenjena je bila kot interpretka naslovnih vlog Norme, Tosce in Medeje.