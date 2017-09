Pau Gasol: Frustrirajoče je, kako smo izgubili, a to je šport

Istanbul, 15. septembra - Španski košarkarji so po polfinalnem porazu športno čestitali slovenskim košarkarjem - izstopal je zvezdnik lige NBA Pau Gasol, ki je na sredini igrišča istanbulske Sinan Erdem arene z nasmehom na obrazu objemal Gorana Dragića in ga trepljal po ramenih, pred španskimi novinarji pa so bili bolj redkobesedni.