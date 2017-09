Kranjsko sodišče znova obsodilo obtožena za oškodovanje stanovanjske zadruge

Kranj, 15. septembra - Kranjsko okrožno sodišče je predsednika Stanovanjske zadruge Gorenjske Franca Terana in nekdanjega odvetnika Kristijana Gnilšaka tudi v ponovljenem sojenju spoznalo za kriva zlorabe položaja in oškodovanja zadruge. Sodišče je danes obema izreklo dve leti in pol dolgo zaporno kazen, obramba pa je napovedala pritožbo.