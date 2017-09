SBI TOP do poldneva s padcem

Ljubljana, 15. septembra - Indeks blue chipov SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes do poldneva izgubil 0,19 odstotka vrednosti in je bil pri 797,70 točke. V prvi kotaciji je v prvem delu dneva največ zanimanja vladalo za delnice Krke (392.630 evrov) ter Pozavarovalnice Sava (140.410 evrov). Krkine delnice rastejo, delnice pozavarovalnice pa so na izhodišču.