V Izoli odprli center starejših s 60 oskrbovanimi stanovanji

Izola, 15. septembra - V Livadah so slovesno odprli Center starejših Izola. Ta bo nudil skupno 60 oskrbovanih stanovanj za starejše občane, pri čemer bodo imeli prednost domačini. V sklopu projekta so postavili tudi Center dnevnih aktivnosti za starejše, ki ga bo investitor, nepremičninski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, oddal v najem občini.