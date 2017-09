Londonska policija preiskuje eksplozijo v enem od vagonov podzemne železnice

London, 15. septembra - Britanska policija preiskuje incident na londonski podzemni železnici na postaji Parsons Green na jugozahodnem delu Londona. Na prizorišču so policisti, gasilci in reševalci, po tem ko so na družbenih omrežjih poročali o eksploziji na enem od vagonov. Najmanj ena oseba je ranjena, preiskavo vodi londonska protiteroristična policija.