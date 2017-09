Sporočilo uredništvom - podpis pogodbe o brezplačnem prenosu prostorov med Mol in RS

Ljubljana, 15. septembra - Ljubljanski župan Zoran Janković, minister za javno upravo Boris Koprivnikar in načelnik Upravne enote Ljubljana Lovro Lončar bodo danes ob 13. uri (fototermin) v rdeči dvorani Mestne hiše na Mestnem trgu 1 podpisali pogodbo o brezplačnem prenosu prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana (Mol) v last Republike Slovenije, so sporočili z Mola.