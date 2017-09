Makovec Brenčičeva vložila kandidaturo za predsedniške volitve

Ljubljana, 15. septembra - Kandidatka največje vladne stranke in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je v spremstvu članov SMC na Državno volilno komisijo danes vložila kandidaturo za predsednico republike. Kot kandidatka je za bolj odločno in samozavestno Slovenijo, ki temelji na znanju, na vseh potencialih in virih, ki jih že imamo, je dejala.