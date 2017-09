Furs s tožbo nad Bavčarja in njegovo soprogo

Ljubljana, 15. septembra - Finančna uprava RS je vložila tožbo proti nekdanjemu prvemu možu Istrabenza Igorju Bavčarju in njegovi soprogi Ljubomiri Hortner Bavčar, in sicer zaradi ugotovitve skupnega premoženja in določitev deležev na skupnem premoženju v višini 136.838 evrov. Obravnava tožbe bo prihodnji teden, Furs pa več informacij ne more podati zaradi davčne tajnosti.