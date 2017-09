Nagrada mercury za album Process londonskega glasbenika Samphe

London, 15. septembra - Nagrado mercury za najboljši album, vredno 25.000 britanskih funtov, je v četrtek zvečer prejel londonski glasbenik Sampha za svoj debitantski album Process. Sampha je zmagal v eminentni konkurenci, saj so bili za nagrado nominirani tudi albumi Eda Sheerana in Stormzyja ter zasedbe The xx, poroča francoska tiskovna agencija AFP.