Goran Dragić prvi kandidat za MVP evropskega prvenstva

Istanbul, 15. septembra - Kapetan Goran Dragić je takoj po koncu polfinala odhitel do slovenskih navijačev, jih pozdravil, se poveselil z njimi in si sposodil slovensko zastavo, s katero je nato prišel na novinarsko konferenco. Tam je požel velik aplavz vseh prisotnih za besede: "Če ostane on, ostanem tudi jaz." Mislil je na selektorja Igorja Kokoškova.