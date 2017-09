Na Koroškem tekmovanje slovenskih in tujih vojakov

Kotlje, 15. septembra - V širši okolici Uršlje gore, Kotelj in Ivarčkega jezera bo danes potekalo tekmovanje vojakov. Tekmovalo bo sedem oddelkov Slovenske vojske ter po en oddelek oboroženih sil Hrvaške in ZDA. Tekmovalci bodo pokazali, kako so psihofizično pripravljeni na delovanje v različnih okoliščinah s poudarkom na uporabnih vojaških veščinah.