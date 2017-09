Tviteraško navijaško vzdušje pred večerno košarkarsko poslastico

Ljubljana, 14. septembra - Naraščajoči navijaški duh pred današnjo tekmo med slovensko in špansko košarkarsko reprezentanco v polfinalu evropskega prvenstva se kaže tudi v slovenski tvitosferi. Spletno družbeno omrežje Twitter polnijo navijaško obarvani tviti s ključno besedo #mojtim, med katerimi so tudi taki z dobro mero duhovitosti.

Zagotovo si med prvimi omembo zasluži današnji tvit Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v katerem so objavili fotografijo slovenskih košarkarskih junakov z naslednjim pripisom: "Kljub temu, da ogled tekme lahko povzroči kratkotrajno povečanje stresa, povišan krvni tlak in srčni utrip, smo z vami!" K temu so dodali všeček in pripis "Za naše fante #mojtim".

"Ura še štiri ni, jst pa sam o basketu še razmišljam. A si na istem? #ilovethisgame #mamoto #mojtim," je zapisal vsestranski slovenski ustvarjalec Rok Trkaj Terkaj in k besedilu dodal fotografijo, v kateri sedi v zen položaju, obložen s košarkarskimi žogami.

Standup komik Perica Jerković je tvitnil fotografijo, na kateri v družbi, vključno s prav tako znanim kolegom Boštjanom Gorencem - Pižamo, prikazuje strastno navijaško vzdušje. Zraven pa je pripisal: "Na današnji vaji smo z mislimi rahlo nekje drugje ... Ajmooooo!!!"

Slovenske košarkarje pred tekmo spodbujajo tudi slovenski kolegi iz drugih športnih logov. Rokometni klub Krim Mercator je objavil video posnetek, v katerem rokometašice junakom v polfinale v Istanbulu sporočajo naslednje: "Play smart, make history! ... Slovenia."

V Košarkarskem klubu Krka Novo mesto so omenili svojega nekdanjega košarkarja Jako Lakoviča, ki je zdaj na prvenstvu v vlogi pomočnika selektorja. "Pred 16 leti je v našem dresu sedanji pomočnik #mojtim @LakovicJaka dosegel 38 točk v Madridu proti Realu. Vse se da, če se igra s srcem."

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je v svoj tvit ujel širšo športno navdahnjenost Slovenije v teh dneh: "V torek zmaga #mojtim , včeraj velika točka za @nkmaribor, danes zmaga #mojtim, v soboto smo pa že mi na vrsti. #MiSlovenci."

Oglasili so se tudi iz političnih krogov, izstopa pa tvit poslanske skupine DeSUS. Ta je s tvitom nagovorila svojega poslanskega kolega Petra Vilfana, ki prvenstvo spremlja v vlogi športnega komentatorja. Zapisali so naslednje: "@PeterVilfan, naš car carigrajski, pogrešamo te. Našim fantom pa čestitamo za odlično igro, medalja bo #mojtim #EuroBasket2017".

Mimo vzdušja ne morejo tudi številna slovenska podjetja, ki so prisotna na Twitterju. Podjetje za prodajo vstopnic Eventim Si je objavilo video posnetek, v katerem ekipa podjetja poskakuje v navijaškem vzdušju.

Današnji dan pa bo v prav posebnem spominu ostal košarkarju Gašperju Vidmarju, ki danes praznuje rojstni dan. Košarkarska zveza Slovenije je objavila tvit s čestitko in fotografijo, na kateri Vidmar reže torto.