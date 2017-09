V Tolminki našli truplo pogrešanega moškega

Nova Gorica, 14. septembra - Novogoriški in tolminski policisti ter reševalci so v nadaljevalni iskalni akciji ob 9.50 v reki Tolminki našli moško truplo, za katero so v identifikacijskem postopku ugotovili, da gre za pogrešanega 46-letnega moškega iz Zgornjega Posočja. Tega so pogrešali od sinoči. Policisti so tujo krivdo izključili in ugotovili, da je šlo za nesrečo.