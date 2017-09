Mladi judoisti danes v Mariboru začenjajo evropsko prvenstvo

Maribor, 15. septembra - Od danes pa do nedelje bo Maribor v športni dvorani Lukna gostil mladinsko evropsko prvenstvo v judu. Na krilih zadnjih uspehov članske vrste, ta je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila dve srebrni odličji, so na največje tekmovanje letošnjega leta dobro pripravljeni tudi slovenski mladinke in mladinci.