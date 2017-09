Stekla dela za prvi hitri vlak v Indiji

New Delhi, 14. septembra - V Indiji so danes stekla dela za prvi hitri vlak v tej državi. Projekt, ki ga je dobila Japonska, je po oceni vreden več kot 17 milijard dolarjev. Dela sta simbolično zagnala predsednika vlad Indije in Japonske, Narendra Modi in Shinzo Abe. Železnica med mestoma Ahmedabad in Mumbaj bo dolga 508 kilometrov, promet na njej naj bi stekel do leta 2023.