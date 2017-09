Plenković danes s predsedniki parlamentarnih strank o odnosih s Slovenijo

Zagreb, 14. septembra - Hrvaški premier Andrej Plenković je za danes sklical sestanek s predsedniki parlamentarnih strank o odnosih med Hrvaško in Slovenijo. Kot so sporočili iz Banskih dvorov, so posvetovanje pripravili v okviru priprav za nadaljevanje političnih pogovorov s Slovenijo. Sestanek se bo začel ob 13. uri, nato pa so predvidene izjave za medije.