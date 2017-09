V Rusiji po več grožnjah z bombo evakuirali več tisoč ljudi

Moskva, 13. septembra - V Rusiji so v torek in danes po nizu groženj z bombnim napadom v skupno 22 mestih evakuirali 45.000 ljudi, je poročala ruska tiskovna agencija Ria novosti. Samo v Moskvi je danes ukrep prizadel več kot 15.000 ljudi. Zaenkrat se je izkazalo, da so bile grožnje lažne.