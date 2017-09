Ob Junckerjevem pozivu k združitvi predsedniških položajev v EU svarila pred napačnimi pričakovanji

Bruselj, 13. septembra - Poziv predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja k združitvi položajev predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta sproža niz vprašanj, zlasti ali je to sploh mogoče. Analitik bruseljskega think tanka EPC Janis A. Emmanouilidis odgovarja, da to je mogoče in da ideja ni nova, a svari pred napačnimi pričakovanji.