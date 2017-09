Tekma Slovenija - Latvija najbolj gledana športna vsebina v letu 2017

Ljubljana, 13. septembra - Torkovo četrtfinalno košarkarsko tekmo med Slovenijo in Latvijo na EP v Istanbulu si je v ključnih trenutkih ogledalo kar 79 odstotkov gledalcev, ki so takrat spremljali televizijske programe. Rating celotne tekme je znašal 19,6 odstotka in postal najbolj gledana športna vsebina letošnjega leta v Sloveniji, so sporočili iz Pro Plusa.