Avstrijske stranke z različnimi volilnimi programi na parlamentarne volitve

Dunaj, 13. septembra - V Avstriji bodo 15. oktobra predčasne parlamentarne volitve. Stranke so pred volitvami že objavile svoje volilne programe, med njimi tudi svobodnjaki, ki so danes predstavili svoj volilni program s sto točkami. Svobodnjaki stavijo na poštenost in več neposredne demokracije. Program je danes predstavil podpredsednik stranke Norbert Hofer.