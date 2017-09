CDU zavrnila pobudo Schulza za novo televizijsko soočenje

Berlin, 13. septembra - Nemški krščanski demokrati (CDU) so danes zavrnili pobudo kanclerskega kandidata socialdemokratov (SPD) Martina Schulza, da bi organizirali še eno televizijsko soočenje s kanclerko in predsednico CDU Angelo Merkel. Schulz je namreč v torek potarnal, da v edinem televizijskem soočenju nista spregovorila o vseh temah, in pozval k še enemu.