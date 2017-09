Na srečanju katoliške mladine v Stični pričakujejo do 8000 udeležencev

Stična, 16. septembra - Skupnost katoliške mladine pri samostanu v Stični danes pripravlja celodnevno 36. srečanje Stična mladih, na katerem pričakujejo do 8000 udeležencev iz Slovenije in zamejstva. Na srečanju z geslom Velike reči mi je storil Mogočni bodo praznovali mladost in vero ter se krepili v pričevanju, je predstavnica prirediteljev Tina Hočevar povedala za STA.