Ljubljana, 13. septembra - Izjavo za medije o smrti 71-letnice iz okolice Črnomlja bosta danes ob 12.15 na PU Novo mesto na Ljubljanski cesti 30 v Novem mestu bosta podala vodja OKC PU Novo mesto Robert Perc in direktor območnega urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Novo mesto Branko Podpečan, so sporočili s PU Novo mesto. (STA/AVDIO)